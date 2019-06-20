، "فيصل بن بندر" يطلع على مشروع الرياض چيت وباركه التوجهات المستقبلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال استقباله اليوم الفارس والدغيثر

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، رئيس مجلس المديرين لشركة الرياض القابضة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس المديرين الرئيس التنفيذي للشركة سعود بن عبدالله الدغيثر؛ لعرض إنجازات الشركة وتوجهاتها المستقبلية.



واستمع أمير منطقة الرياض إلى إيجاز عن مشاريع الشركة ونشاطاتها وما حققته من إنجازات خلال السنوات الماضية، كما اطلع على مركز الشرق لقطع غيار السيارات المستعملة وباركه، والذي تم الانتهاء منه هذا العام وأُقيم على مساحة إجمالية قدرها (357.000 م2) وبتكلفة إنشائية بلغت (160 مليون ريال)، وتم تنفيذه بأعلى المستويات وأفضل الطرق.

كما اطلع على مشروع الرياض چيت وباركه الذي تم الانتهاء منه هذا العام؛ وهو مشروع تجاري يقع شمال مدينة الرياض على طريق الملك فهد وعلى مساحة إجمالية قدرها (17.000م2) وبتكلفة إنشائية بلغت (28 مليون ريال)، فيما استعرض الدغيثر خلال هذا اللقاء المشاريع التي تنوي الشركة تطويرها خلال الفترة القادمة.

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