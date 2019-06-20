بالصور: أمانة جدة تبدأ إزالة تشليح بريمان ونقله إلى حي الحمدانية

بدأت أمانة محافظة جدة منذ الجمعة الماضية، أعمال إزالة تشليح منطقة “بريمان” العشوائية، والذي من المقرر أن تنتهي منه الأحد المقبل، وذلك بهدف نقله إلى موقع نظامي بحي الحمدانية.

وقالت مصادر مطلعة بالأمانة، إنه تم البدء في إزالة موقع التشليح الحالي في بريمان، بعد عدة إنذارات سابقة خلال السنوات الماضية، ونقله إلى موقع آخر مهيأ وأكثر نظامية بحي الحمدانية.

وأشارت وفقا لـ”المدينة”، إلى أن الموقع الجديد منظم ويضم عدة مراحل تم الانتهاء من أجزاء منها، حيث تم تسليم الموقع الجديد لحوالي 43 شخصا تقريبا، فيما سيتم الانتهاء من الموقع كاملا خلال الأشهر المقبلة.

وكشفت المصادر عن آلية نقل التشليح إلى الموقع الجديد، حيث سيتم الحصول على شهادة تعريف من رئيس طائفة التشاليح بجدة، وعقد إيجار موقع التشليح القديم (بريمان)، إضافة إلى نسخة من رخصة سير المركبة الناقلة للسيارات التالفة، وبعد ذلك يتم فسح إخراج من الموقع القديم إلى الجديد.

وبينت أنه تم توزيع المواقع الجديدة على المستثمرين وفقا لقرعة تم إجراؤها، وجارٍ العمل على توزيع المواقع الأخرى على المستثمرين المتبقين، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء من مهلة رفع السيارات التالفة وقطع الغيار الموجودة سيتم إعادة تأهيل المكان، وتخطيطه وتسليم أراض للمستحقين ممن لديهم صكوك نظامية في المنطقة.

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