وفاة طفل غرقًا وإنقاذ آخر في محائل

توفي طفل، وأصيب آخر بحالة حرجة، بحادث غرق في محائل بمنطقة عسير، فيما باشرت فرق الدفاع المدني انتشالهما.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «فرق الدفاع المدني في محائل، باشرت حادث غرق طفلين أحدهما 13 سنة متوفى، والآخر 14 سنة بحالة صحية حرجة؛ حيث نقل عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى .

ولم توضح «الدفاع المدني»، أسباب وملابسات حادث الغرق.

وكان بيان صادر عن المديرية العامة للدفاع المدني: قال «أخمد مدني العاصمة المقدسة حريقًا اندلع في منزل مكون من ثلاثة أدوار تم إخراج خمس حالات منه: ثلاث حالات وفاة نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، وحالتان تم نقلهما إلى المستشفى».

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وأنقذت الدوريات البحرية بمنطقة تبوك، التابعة لقطاع حرس الحدود بالبدع، في 30 مايو الماضي، ثلاثة أشخاص تعرض قاربهم للانقلاب في عرض البحر.

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وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك، المقدم البحري فهد بن صالح العنزي، أن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالبدع، تلقت اتصالًا من مواطن يطلب المساعدة بعد تعرض قاربه -وعلى متنه شخصان آخران معه- للانقلاب في عرض البحر.‬‬‬

وأضاف العنزي: «على الفور تمت مباشرة الواقعة، وتوجيه الدوريات البحرية إلى الموقع المحدد، وتم إنقاذ الأشخاص، وإجراء الإسعافات الأولية، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد».

وحتّ العنزي، عموم المواطنين والمقيمين من المتنزهين ومرتادي الشواطئ، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع قواعد السلامة، مذكرًا برقم التواصل مع طوارئ حرس الحدود (٩٩٤)، في الحالات الطارئة.

