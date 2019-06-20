«هدف»: 30968 موظفة سعودية يستفدن من برنامجي «وصول» و«قرة»

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن 30968 موظفة سعودية استفدن من برنامجي دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، ودعم حضانة أطفال المرأة العاملة (قرة)؛ وذلك منذ إطلاق البرنامجين حتى الآن؛ حيث يهدف البرنامجان إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

واستفادت 29766 موظفة سعودية من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)؛ حيث تصدرت منطقة الرياض في أعداد المستفيدات، وبلغن 15714 مستفيدة، تلتها منطقة مكة المكرمة بعدد 11970مستفيدة، ثم المنطقة الشرقية بـ 4988 مستفيدة.

ووصل عدد المستفيدات من برنامج دعم حضانة أطفال المرأة العاملة (قرة) إلى 1202 موظفة سعودية، يعمل 428 منهن في منطقة الرياض، كأكثر المناطق استفادةً من البرنامج، تلتها منطقة مكة المكرمة بعدد 329 مستفيدة، ثم المنطقة الشرقية بعدد 296 مستفيدة.

ويسعى «هدف» من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، إلى تحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من مقر العمل وإليه، وإيجاد حلول تخفف عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص؛ وذلك بتأمين خدمة المواصلات بأسلوب آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويبلغ الدعم المالي الشهري المقدم للمسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) 80% من التكلفة، وبحد أقصى 800 ريال شهريًّا.

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وتضمنت شروط الالتحاق في البرنامج، أن تكون فترة تسجيل الموظفة في التأمينات الاجتماعية أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل عن 8 آلاف ريال. ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في البرنامج من خلال الرابط: http://wusool.sa.

وفيما يتعلق ببرنامج دعم حضانة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)، فقد أتاح (هدف) للمرأة العاملة السعودية، الاستفادة من البرنامج إلكترونيًّا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: www.qurrah.sa.

ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة؛ وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة. وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة؛ وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات.

ويساهم الصندوق بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى- تغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد. والسنة الثانية- تغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد. والسنة الثالثة- تغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد. والسنة الرابعة- تغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويدعم برنامج «قرة» زيادة نسبة السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرارهن في وظائفهن، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.