تواصل الاستعدادات لإطلاق أضخم ملتقى شبابي بجبال الحشر

تواصل اللجان المنظمة للملتقى الشبابي الأول بجبال الحشر 2019، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة الدائر، التجهيزات والاستعدادات لانطلاقه.

وينطلق الملتقى برعاية محافظ الدائر نايف بن ناصر بن لبدة، يوم الأربعاء المقبل 23 من شهر شوال لعام 1440 هـ، في الملعب الرئيس لشباب جبال الحشر بحضور عدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي بجبال الحشر.

وسيشهد الملتقى العديد من الفعاليات المتنوعة والهادفة، أبرزها: دورة أمير منطقة جازان الرياضية بجبال الحشر في نسختها الخامسة ودورة كرة القدم للناشئين واختراق الضاحية، وهايكنج السعودية وحملة للتبرع بالدم لمصابي الحد الجنوبي وعيادة مكافحة التبغ وأمسيات شعرية وعروض الفرقة الشعبية وغيرها من الفعاليات.

