«تطوير الرياض» توافق على إنشاء مستشفيات جديدة بـ3.1 مليار ريال

تراس الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، اليوم الخميس، الاجتماع الثالث للهيئة لعام 1440هـ، الذي تم خلاله الموافقة على إنشاء عدة مستشفيات وفنادق جديدة.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض – عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن هيئة تطوير الرياض وافقت -في إطار دعم وتشجيع مشاريع الاستثمار في الخدمات الصحية- على طلبات عدد من المطورين لإنشاء مستشفيات ومدن طبية، بسعة إجمالية تبلغ 1900 سرير، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ3.1 مليار ريال.

وشملت الموافقات إقامة مدينة طبية على طريق الملك عبدالعزيز في ضاحية بنبان بسعة 1200 سرير، وإقامة مستشفى على امتداد طريق التخصصي بحي النرجس بسعة 400 سرير، وإقامة مستشفى نوعي متخصص بعلاج العقم وأطفال الأنابيب بحيحطين بسعة 300 سرير.

كما وافقت هيئة تطوير الرياض على طلب إنشاء فندق وشقق فندقية فئة أربع نجوم بحي الصحافة، بطاقة استيعابية تقدر بـ250 غرفة وشقة فندقية.

واطلع الاجتماع الثالث للهيئة خلال العام الجاري، على سيـر العمل في تطبيق قرار الهيئة الخاص بدراسة تحسين وتطوير مداخل مدينة الرياض، وأكد البدء في طرح المواقع ذات الأولوية، وهي مداخل طرق: الدمام والقصيم وديراب، كفرص استثمارية للقطاع الخاص، كما وجّه باستمرار متابعة إزالة أي أنشطة عشوائية تظهر على مداخل المدينة.

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واطلع الاجتماع على تقرير عن انتشار بعض المظاهر غير الملائمة في الأحياء السكنية، مثل انتشار السكن العشوائي للعمالة، وما يتبعها من حركة للمعدات والشاحنات، ووجه بتطبيق الإجراءات والتنظيمات الخاصة بضوابط إسكان العمالة بالمدينة، واتخاذ كافة ما يلزم لتنفيذ التنظيمات ذات الصلة.

وأقر الاجتماع مخرجات المخطط العام للموقع المخصص لمعالجة النفايات والتخلص منها في منطقة الدغم على بعد 75 كم شرق الرياض، واعتباره مرجعًا للتصميم التفصيلي لتنفيذ المرفق وتوجيه الاستثمار المستقبلي فيه.

ووجه الاجتماع بقيام أمانة منطقة الرياض بوضع النموذج التشغيلي والاستثماري لبناء وتطوير البنية التحتية ومرافق المعالجة والمدافن في منطقة الدغم، بمشاركة القطاع الخاص وبالتنسيق مع «المركز الوطني للنفايات»، ومع «الشركة السعودية لإعادة التدوير» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وتم أيضًا الاطلاع على سير العمل في الإجراءات العاجلة لمُعالجة القضايا البيئية الحرجة في 11 موقعًا بجنوب مدينة الرياض. ووجه الاجتماع بقيام كافة الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ ما يخصها من إجراءات لمُعالجة أوضاع هذه المواقع.

كما اطلع الاجتماع على تقرير حالة جودة الهواء بمدينة الرياض 1439/1440هـ بناءً على تحليل النتائج التي رصدتها محطات جودة الهواء التابعة للهيئة البالغ عددها 17 محطة تتوزع في مختلف أرجاء المدينة، والتي أجرت 8.8 مليون قراءة لقياس 10 ملوثات رئيسية. وأظهرت نتائج تحليل بيانات محطات جودة الهواء التابعة للهيئة، أن معظم حالة جودة الهواء للملوثات الغازية في مدينة الرياض كانت (جيدة جدًّا إلى ممتازة)، ما عدا تركيز الجسيمات العالقة التي راوحت بين (جيدة وممتازة).