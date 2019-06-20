جامعة الملك خالد تعلن أسماء المقبولين ببرنامجي دكتوراه التاريخ والمدفوع الرسوم

أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلةً في عمادة الدراسات العليا، أسماء المقبولين والمقبولات في برنامج الدكتوراه تخصص «التاريخ» ، و«برامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم» للعام الجامعي 1441هـ.

وأوضحت الجامعة أنَّه يتعيَّن على الطلاب المقبولين مراجعة عمادة الدراسات العليا بالمدينة الجامعية بالقريقر مبنى (د) الدور الرابع، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر ابتداءً من يوم الثلاثاء 22 / 10 / 1440 هـ إلى نهاية دوام يوم الخميس 24 / 10 / 1440 هـ لاستكمال إجراءات القبول.

وحول أسماء الطالبات، أوضحت الجامعة أنَّ المقبولات عليهن مراجعة وكالة عمادة الدراسات العليا بالمركز الجامعي لدراسة الطالبات بلعصان «صالة القبول» من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر خلال التاريخ المشار إليه مع إحضار الأصل لجميع الوثائق.ويتم الاستعلام عن المقبولين بالدخول عبر الرابط اضغط هنا

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله -، أعلن في يوم الثلاثاء ٩\١\١٤١٩هـ

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ـ عندما كان وليًا للعهد ــ إنشاء جامعة الملك خالد وتشييدها بالأمر السامي رقم م/٧٨/٧ في ١١\٣\١٤١٩هــ المتضمن استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك. وصدرت الميزانية الأولى للجامعة في ١٤\١\١٤١٩هـ ضمن الميزانية العامة للدولة لتنضم جامعة الملك خالد إلى منظومة الجامعات السعودية، وتقع الجامعة في منطقة عسير في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

وتقوم رؤية الجامعة، وفق موقعها الإلكتروني الرسمي، على أن تكون ضمن أفضل ٢٠٠ جامعة عالمياً بحلول عام ٢٠٣٠م، وذلك عبر استمرار جهودها في توفير بيئة أكاديمية جاذبة للتعليم والتعلم والبحث العلمي والإسهام المجتمعي بالتوظيف الأمثل للموارد، وتستهدف تطوير جودة التعليم والتعلم ، توفير بيئة أكاديمية جاذبة.

كما تعمل الجامعة على تعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع، و دعم البحث العلمي وتطويره، تطوير الدراسات العليا، و تطوير الأداء المؤسسي، فضلا عن تنمية الموارد المالية.