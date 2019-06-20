بالصور.. رئيس هيئة الأركان يُقلِّد قائد الجيش اللبناني وسام الملك عبدالعزيز

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي -في مبنى وزارة الدفاع، اليوم الخميس- قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال، رحَّب رئيس هيئة الأركان العامة، بقائد الجيش اللبناني في بلده الثاني المملكة، متمنيًا له ولمرافقيه طيب الإقامة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وعبَّر قائد الجيش اللبناني عن سعادته بزيارة المملكة، معربًا عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به هو والوفد المرافق له.

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وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

إثر ذلك، قلد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد الجيش اللبناني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، بناءً على أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حضر الاستقبال نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين.