«البريد السعودي» تتوعَّد منتحلي اسمها بإجراءات عقابية

توعَّدت مؤسسة البريد السعودي باتخاذ الإجراءات النظامية حيال حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتحل اسمها، زاعمًا تقديم مكافآت وجوائز وهمية .

وردًا على استفسار مواطن وثّق صورة للصفحة المنتحلة، قالت «البريد السعودي»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنَّ «الحساب المشار إليه مزيَّف لا يمثل مؤسسة البريد السعودي وينتحل شعارها». مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال الصفحة والقائمين عليها.

وحذَّرت المؤسسة عملاءها من التعامل مع الصفحة المنتحلة بأي طريقة كانت، مؤكدة إخلاء مسؤوليتها بذلك .

ويزعم الحساب المنتحل الذي يطلب الإجابة على بعض الأسئلة وتعبئة بيانات التواصل، أنَّ في شهر يونيو من كل عام يتم اختيار 10 مستخدمين محظوظين عشوائيًا للحصول على مكافأة حصرية، وهو ما نفته مؤسسة البريد السعودي جملةً وتفصيلًا.

