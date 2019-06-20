

تبوك 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

كثفت بلدية بئر بن هرماس التابعة لأمانة منطقة تبوك أعمالها الرقابية على مختلف المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة، وذلك ضمن حملة " الرقابة البلدية ".

وأوضح رئيس بلدية بئر بن هرماس المهندس ناصر بن سليمان البلوي, أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع , من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخصة المنشآت ونظافة المكان وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض , مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي, وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المحلات المخالفة.

// انتهى //

19:51ت م

0198





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية بئر بن هرماس تكثف جولاتها الرقابية ضمن حملة "الرقابة البلدية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.