السعودية اليوم / محطة توليد جنوب جدة البخارية للكهرباء تُعرّف بمنجزاتها



جدة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

نظمت الشركة

واطلع الإعلاميون خلال الجولة على مرافق المحطة مستمعين لشرح عن كيفية إنتاج الطاقة الكهربائية ، وجهود الكوادر السعودية في المحطة ، ودورها الإستراتيجي في دعم موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة مكة المكرمة ، التي تُعد واحدة من أحدث محطات التوليد في المنطقة ، ومن أضخم مشاريع "السعودية للكهرباء"، ليس فقط في مجال دعم موثوقية الشبكة بالقطاع الغربي ، بل بما تمتلكه من إمكانات لوجستية هائلة ، تتمثل في إنشاء رصيف بحري بطول 3.3 كيلو مترات داخل البحر ليتمكن من استقبال سفينتين محملتين بالوقود الثقيل في نفس الوقت ، إضافة إلى محطة لتحلية المياه ، وسبع خزانات لأنواع المياه المختلفة .

وأوضح مدير المحطة المهندس ياسر مقبول، أن الطاقة الإجمالية للمحطة التي تعمل للمرة الأولى في المملكة بتقنية "فوق الحرجة" لتشغيل غلايات المحطة البالغ عددها 4 غلايات 2892 ميجاوات، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 11.9 مليار ريال، مشيراً إلى أنه بفضل التقنيات الحديثة، فإن محطة توليد جدة البخارية تنجح سنوياً في توفير ٢ مليون برميل ، وهو جزء من توجه السعودية للكهرباء في سعيها لخفض الاعتماد على النفط ، والحفاظ على البيئة ، ضمن رؤية المملكة 2030 .

وبين أن مشروع محطة جنوب جدة البخارية قد اختير من بين أفضل 100 مشروع للبنية التحتية في العالم ، من قبل منظمة CG/LA Infrastructure للبنية التحتية في الولايات المتحدة الأميركية ، وتشتمل المحطة على 4 وحدات توليد بخارية بقدرة 723 ميجاوات لكل منها ، وبكفاءة تتجاوز 43 في المئة ، لافتاً النظر إلى أنه يتم تشغيل المحطة ، التي دخلت الخدمة لأول مرة عام 2016م ، بأيدي كوادر وطنية مدربة من مهندسين وفنيين ، حيث تبلغ نسبة توطين الوظائف فيها 87 في المئة ، وأن ذلك يعد جزءًا من جهود الشركة في توطين الوظائف على مدار السنوات الماضية بعد أن وصلت نسبة التوطين إلى أكثر من 92 في المئة.

وأبان مقبول أن محطة توليد جنوب جدة البخارية، شأنها شأن جميع مشاريع "السعودية للكهرباء"، تتبنى تدريب وتطوير الكوادر الوطنية الشابة من مهندسين وفنيين ، محلياً وخارجياً ، بهدف نقل المعرفة والتقنيات الحديثة ، حيث تم استقطاب خبرات فنية كبيرة منهم لدعم فريق العمل ، إضافة إلى إنشاء مركز تدريب مستقل مجهز بأحدث التقنيات ، فضلاً عن أنه سيتم تدريب مهندسات سعوديات في محطات توليد الكهرباء .

وعن المشاريع البيئية للمحطة كونها على شاطئ البحر أكد المهندس مقبول، أن المحطة استثمرت ملايين الريالات ضمن البنية التحتية للمشروع لإنشاء أنظمة بيئية عالمية تهدف إلى المحافظة على البيئة البحرية والمحيطة بالمحطة مثل (نظام نزع غازات الكبريت ، ونظام نزع أكاسيد النيتروجين ، ونظام نزع الرماد الكربوني ) .

// انتهى //

19:51ت م

0196



جدة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسنظمت الشركة السعودية للكهرباء ممثلة في محطة توليد جنوب جدة البخارية اليوم، جولة تعريفية لممثلي وسائل الإعلام بالمحافظة ضمن جولاتها التعريفية بقطاعاتها في مدن ومحافظات المملكة بهدف إبراز جهودها الرامية لمواكبة النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، وانطلاقاً من حرصها على تقديم أفضل مستويات الخدمة لمشتركيها .واطلع الإعلاميون خلال الجولة على مرافق المحطة مستمعين لشرح عن كيفية إنتاج الطاقة الكهربائية ، وجهود الكوادر السعودية في المحطة ، ودورها الإستراتيجي في دعم موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة مكة المكرمة ، التي تُعد واحدة من أحدث محطات التوليد في المنطقة ، ومن أضخم مشاريع "السعودية للكهرباء"، ليس فقط في مجال دعم موثوقية الشبكة بالقطاع الغربي ، بل بما تمتلكه من إمكانات لوجستية هائلة ، تتمثل في إنشاء رصيف بحري بطول 3.3 كيلو مترات داخل البحر ليتمكن من استقبال سفينتين محملتين بالوقود الثقيل في نفس الوقت ، إضافة إلى محطة لتحلية المياه ، وسبع خزانات لأنواع المياه المختلفة .وأوضح مدير المحطة المهندس ياسر مقبول، أن الطاقة الإجمالية للمحطة التي تعمل للمرة الأولى في المملكة بتقنية "فوق الحرجة" لتشغيل غلايات المحطة البالغ عددها 4 غلايات 2892 ميجاوات، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 11.9 مليار ريال، مشيراً إلى أنه بفضل التقنيات الحديثة، فإن محطة توليد جدة البخارية تنجح سنوياً في توفير ٢ مليون برميل ، وهو جزء من توجه السعودية للكهرباء في سعيها لخفض الاعتماد على النفط ، والحفاظ على البيئة ، ضمن رؤية المملكة 2030 .وبين أن مشروع محطة جنوب جدة البخارية قد اختير من بين أفضل 100 مشروع للبنية التحتية في العالم ، من قبل منظمة CG/LA Infrastructure للبنية التحتية في الولايات المتحدة الأميركية ، وتشتمل المحطة على 4 وحدات توليد بخارية بقدرة 723 ميجاوات لكل منها ، وبكفاءة تتجاوز 43 في المئة ، لافتاً النظر إلى أنه يتم تشغيل المحطة ، التي دخلت الخدمة لأول مرة عام 2016م ، بأيدي كوادر وطنية مدربة من مهندسين وفنيين ، حيث تبلغ نسبة توطين الوظائف فيها 87 في المئة ، وأن ذلك يعد جزءًا من جهود الشركة في توطين الوظائف على مدار السنوات الماضية بعد أن وصلت نسبة التوطين إلى أكثر من 92 في المئة.وأبان مقبول أن محطة توليد جنوب جدة البخارية، شأنها شأن جميع مشاريع "السعودية للكهرباء"، تتبنى تدريب وتطوير الكوادر الوطنية الشابة من مهندسين وفنيين ، محلياً وخارجياً ، بهدف نقل المعرفة والتقنيات الحديثة ، حيث تم استقطاب خبرات فنية كبيرة منهم لدعم فريق العمل ، إضافة إلى إنشاء مركز تدريب مستقل مجهز بأحدث التقنيات ، فضلاً عن أنه سيتم تدريب مهندسات سعوديات في محطات توليد الكهرباء .وعن المشاريع البيئية للمحطة كونها على شاطئ البحر أكد المهندس مقبول، أن المحطة استثمرت ملايين الريالات ضمن البنية التحتية للمشروع لإنشاء أنظمة بيئية عالمية تهدف إلى المحافظة على البيئة البحرية والمحيطة بالمحطة مثل (نظام نزع غازات الكبريت ، ونظام نزع أكاسيد النيتروجين ، ونظام نزع الرماد الكربوني ) .// انتهى //19:51ت م0196

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