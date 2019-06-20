السعودية اليوم / مفتي لبنان يستقبل وفد أعضاء مجلس الشورى



بيروت 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ببيروت اليوم، وفد أعضاء مجلس الشورى برئاسة معالي الاستاذ صالح بن منيع الخليوي وحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة العربية

وشدد المفتي دريان في مستهلّ اللقاء على أن "دار الفتوى تعتز وتفتخر بالعلاقات التاريخية المميزة مع المملكة وقيادتها التي في رحابها الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين"، مؤكدا "متانة العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهما الله، وقيادة المملكة الرشيدة الحريصة على حفظ امن واستقرار المنطقة العربية وخاصة دول

وعد المفتي دريان أن "ما يحصل من عدوان بين الحين والآخر على المملكة مدان ومرفوض وهو اعتداء على كل العرب والمسلمين ولا يمكن السكوت عنه لأنه يشكل إرهابا بكل المقاييس والقوانين الدولية".

// انتهى //

19:44ت م

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بيروت 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واساستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ببيروت اليوم، وفد أعضاء مجلس الشورى برئاسة معالي الاستاذ صالح بن منيع الخليوي وحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة العربية السعودية تمام سلام وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري.وشدد المفتي دريان في مستهلّ اللقاء على أن "دار الفتوى تعتز وتفتخر بالعلاقات التاريخية المميزة مع المملكة وقيادتها التي في رحابها الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين"، مؤكدا "متانة العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهما الله، وقيادة المملكة الرشيدة الحريصة على حفظ امن واستقرار المنطقة العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي وهذا الحرص هو امتداد لحرصها على لبنان وسيادته وعروبته ووحدته الوطنية بحيث يكون لبنان جزءا لا يتجزأ من امته العربية والإسلامية".وعد المفتي دريان أن "ما يحصل من عدوان بين الحين والآخر على المملكة مدان ومرفوض وهو اعتداء على كل العرب والمسلمين ولا يمكن السكوت عنه لأنه يشكل إرهابا بكل المقاييس والقوانين الدولية".// انتهى //19:44ت م0195

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