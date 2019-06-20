

حفر الباطن 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

قلّد مدير شرطة محافظة حفر الباطن العقيد فايز بن معجب الشهراني اليوم, عدداً من ضباط الأمن العام الذين صدر الأمر الملكي بترقيتهم إلى رتبة ملازم، وذلك في مكتبه بالمحافظة.

وهنأ العقيد الشهراني، الضباط الذين تمت ترقيتهم، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية, وأن تكون دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء.

من جهتهم عبّر الضباط عن شكرهم وامتنانهم لهذه الثقة الكريمة بالترقية، سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

// انتهى //

19:43ت م

0194





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير شرطة حفر الباطن يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.