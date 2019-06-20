السعودية اليوم / برنامج تدريبي متخصص لفنيي المؤسسة حول أنظمة التحكم والمراقبة (سكادا)



الأحساء 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

اختتمت المؤسسة العامة للري أمس, البرنامج التدريبي المتخصص لنظام التشغيل والتحكم الآلي عن بعد (سكادا) لعدد ممن فنيي المؤسسة, بحضور نائب الرئيس للعمليات بالمؤسسة العامة للري المهندس عبدالعزيز بن رشود الرشود, وذلك في مقر المؤسسة بالأحساء.

وتضمن البرنامج التدريبي مقدمة عن أنظمة التحكم والتعريف بمكونات (نظام سكادا) وكيفية حساب الكميات المقررة لبرنامج الري, كذلك خطوات وتعليمات تشغيل البرنامج, والتعريف بأجهزة التحكم والقياس ومعرفة أنواع المضخات وكذلك صمامات ري المزارع, كما شمل البرنامج التدريبي زيارات ميدانية لمشاريع المؤسسة لتحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة.

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19:16ت م

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