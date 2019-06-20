السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يمول مشاريع صحية في ليبيا



طرابلس 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

أطلقت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية خمسة مشاريع جديدة ممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الصحي الليبي، وتغطي المشاريع مجموعة واسعة من أولويات النظام الصحي في ليبيا.

ونشرت صفحة الاتحاد الأوروبي الرسمية أن أولويات هذا النظام التركيز بشكل خاص على خدمات الرعاية الصحية الأولية، وسلامة نقل الدم، والدعم العقلي والنفسي الاجتماعي، فضلاً عن الوقاية من الأمراض غير المعدية وإدارتها.

وأوضح الاتحاد أن الميزانية التراكمية التي تبرع بها لهذه المشاريع الـ5 تبلغ حوالي 13 مليون يورو، وذلك خلال الملتقى الذي تم بمشاركة كبار المسؤولين الليبيين من القطاع الصحي وكان بمثابة فرصة لمراجعة التقدم المحرز في مرحلة بدء المشاريع، ومناقشة تأثير الأزمة الأخيرة على التنفيذ والاتفاق على الخطوات التالية للفترة القادمة.

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19:13ت م

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