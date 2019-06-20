الان تتابع “مدني محائل” يباشر حادث غرق طفلين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 باشرت فرق الدفاع المدني بمحائل، حادث غرق طفلين يبلغان من العمر 13 و14 عامًا. وقال الدفاع المدني السعودي في تغريدة عبر “تويتر”: “باشر مدني محائل حادث غرق طفلين أحداهم 13 سنة متوفى، والآخر 14 سنة بحالة صحية حرجة نقل عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “مدني محائل” يباشر حادث غرق طفلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.