السجن المؤبد لمهربين قتلوا 71 داخل شاحنة تبريد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قضت محكمة الاستئناف في بلدة زيجيد بالمجر أمس بحبس أربعة مهربين مدى الحياة، بعد إدانتهم بالتسبب في وفاة 71 مهاجرا داخل شاحنة تبريد منذ ما يقرب من أربعة أعوام. وأدين ثلاثة متهمين بدون احتمال الإفراج المشروط عنهم، في حين قد يتمكن المتهم الرابع من الخروج بعد قضاء ما لا يقل عن 30 عاما في السجن. وهذه الأحكام نهائية ولا يجوز الطعن فيها. وكانت محكمة أقل درجة قضت بحبس ثلاثة من بلغاريا وأفغاني لمدة 25 عاما بدون إمكانية الإفراج عنهم. وقال القاضي إن العقوبة القاسية تعكس حجم الجريمة. وكان 71 ضحية دفعوا للمهربين لنقلهم عبر المجر في أغسطس 2015، وتكدس المهاجرون داخل شاحنة تستخدم عادة لنقل السلع المجمدة.



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