

بيروت 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

التقى رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري في بيروت اليوم، السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين, بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

// انتهى //

18:06ت م

0175





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الوزراء اللبناني يلتقي السفير الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.