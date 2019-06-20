السعودية اليوم / رئيس الوزراء الأردني يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين



عمان 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

التقى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي يزور الأردن حاليًا.

وجرى خلال اللقاء، بحث السبل اللازمة لمساعدة الأردن على تحمل أعباء موجات اللجوء الموجودة على أراضيه من مختلف الجنسيات، وضمان مواصلة دعم اللاجئين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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18:05ت م

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