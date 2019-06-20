السعودية اليوم / القبض على خمسة عناصر يشتبه في دعمهم للعناصر الإرهابية في تونس



تونس 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

ألقى الجيش التونسي القبض على خمسة أشخاص يشتبه في دعمهم للعناصر الإرهابية بمنطقة العمليات العسكرية المغلقة بمرتفعات جبل المغيلة بمحافظة سيدي بوزيد وسط غرب البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم, أن وحداتها العسكرية أوقفت العناصر الخمسة في عمليتين متفرقتين وعثرت لديهم على كمية من أجهزة هاتف جوال ومعدات مختلفة وكميات من الأدوية.

ورجح البيان أن هذه المعدات كانت موجهة لدعم العناصر الإرهابية المتواجدة بمرتفعات المنطقة, لافتاً النظر إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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17:59ت م

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