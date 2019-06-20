السعودية اليوم / المرصد السوري لحقوق الإنسان : مقتل 14 مدنياً في غارات للجيش السوري بمحافظة إدلب السورية



لندن 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

لقي مالايقل عن 14 مدنياً من بينهم 7 أطفال وامرأتان وعاملان بمنظمة إنسانية محلية مصرعهم جراء غارات استهدف بها الجيش السوري بلدات وقرى بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان.

مما يذكر أن تنظيم "هيئة تحرير الشام" وفصائل أخرى أقل نفوذاً منها تنتشر بتلك المحافظة.

// انتهى //

17:20ت م

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