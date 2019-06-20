السعودية اليوم / أمانة الجوف تزيل 1600 متر مربع تعديات بسكاكا



سكاكا 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

باشرت إدارة الأراضي والممتلكات بأمانة منطقة الجوف إزالة تعديات على الأراضي الحكومية والمزروعة بالنخيل الحديث .

وأوضحت أمانة الجوف أن التعديات التي تم إزالتها بمتابعة أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي بلغت 1600 متر مربع، مؤكدة مواصلة عملها في إزالة كل التجاوزات على الأراضي الحكومية ومحاسبة القائمين عليها.

ودعت الجميع للتعاون مع الأمانة و الإبلاغ عن أي مخالفة تعديات عبر مركز الطوارئ 940 على مدار 24 ساعة.

// انتهى //

17:15ت م

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