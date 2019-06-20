شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تُباشر «شكوى الفصل التعسفي» ضد وافد.. ورصد عدة مخالفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه إشارةً إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى ضد وافد من إحدى الجنسيات العربية، يمارس الفصل التعسفي على الموظفين في إحدى الشركات، فقد قامت الوزارة برصد الحالة والشخوص على المنشأة، للتأكد من صحة ما تم تداوله حول فصل عدد من الموظفين السعوديين فصلاً تعسفياً، والذي يُعد مخالفاً لأحكام نظام العمل.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الخميس)، أن التحقيق الأولي كشف وجود عدد من المخالفات على المنشأة، وتواصل الوزارة تحقيقاتها في ما تم تداوله.