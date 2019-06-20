شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى يستقبل مبعوثة الحكومة الإسبانية والسفير الإسباني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإٍسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه بالرياض اليوم (الخميس)، مبعوثة الحكومة الإسبانية للشرق الأوسط السيدة إيفا مارتينيز، يرافقها سعادة سفير مملكة إسبانيا لدى الرياض السيد ألفارو إيرانزو. وتطرق اللقاء إلى موضوعات الحوار البناء، وتجسير العلاقة بين مختلف الثقافات والاثنيات، وفق مفاهيم الوعي التي تمثل مشتركات إنسانية بين الجميع، من جهته أشاد الأمين العام بسياسة الوئام والتعايش في إسبانيا، وبما يحظى به المسلمون في إسبانيا من معاملة جيدة وحقوق متكاملة.

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإٍسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه بالرياض اليوم (الخميس)، مبعوثة الحكومة الإسبانية للشرق الأوسط السيدة إيفا مارتينيز، يرافقها سعادة سفير مملكة إسبانيا لدى الرياض السيد ألفارو إيرانزو. وتطرق اللقاء إلى موضوعات الحوار البناء، وتجسير العلاقة بين مختلف الثقافات والاثنيات، وفق مفاهيم الوعي التي تمثل مشتركات إنسانية بين الجميع، من جهته أشاد الأمين العام بسياسة الوئام والتعايش في إسبانيا، وبما يحظى به المسلمون في إسبانيا من معاملة جيدة وحقوق متكاملة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العيسى يستقبل مبعوثة الحكومة الإسبانية والسفير الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.