شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يزور عسير.. و«الخليج 365» تنشر برنامج الزيارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

يقوم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بزيارة الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير يومي (السبت) و(الأحد) المقبلين. وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد بن أحمد الجوني، أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على سير العمل في مشروع الطفولة المبكرة، والفصل الصيفي، وبرامج الإدارة الموسمية، واستعداداتها للعام الدراسي المقبل، فضلا عن الاطلاع على أبرز المبادرات والمشاريع، وزيارة مدينة التربية الخاصة ومدرسة المستقبل الافتراضية، وتدشين عدد من المباني، والالتقاء بقادة العمل التعليمي على مستوى المنطقة ومحافظاتها، وعدد من المعلمين والمعلمات. وثمن الجوني لآل الشيخ هذه الزيارة التي تجسد حرصه على دعم العمل التعليمي، وتجويد الأداء وتحقيق تطلعات القيادة.

يذكر أن برنامج زيارة وزير التعليم لعسير سيكون كالتالي: * (السبت) 19/10/1440 4:30 عصراً، الوصول لمطار أبها. 8:30 مساء، حضور فعاليات الإدارة الصيفية في حديقة أبو خيال.

* (الأحد) 20/10/1440 8:00 صباحاً،زيارة الفصل الصيفي في ثانوية المملكة المجاورة لجامع الراجحي. 9:00 صباحاً، زيارة مركز التطوير المهني للبنات ومدرسة المستقبل الافتراضية في حي الضباب. 10:00 صباحاً، زيارة مدينة النربية الخاصة بداية طريق المحالة (لعصان). 11:00 صباحاً، تدشين مبنى مدرسة الأوائل بمدينة سلطان 1:00 ظهراً، زيارة مركز خدمة المستفيد ولقاء المعلمين والمعلمات على مسرح الإدارة. 3:30 عصراً، لقاء قادة العمل التعليمي في المنطقة بحضور أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وذلك في ثانوية الفرقان بمركز مربة ومن ثم المغادرة إلى جازان.