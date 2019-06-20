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محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر": إن "إيران ارتكبت خطأ جسيمًا"، وذلك في أول تعليق له على إسقاط إيران للطائرة الأمريكية، وفقًا لـ"آر تي" الروسية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزكان جنوب إيران.
وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، موضحة أن "الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قام باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز "غلوبال هوك" بعد أن اخترقت أجواء إيران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان".
ترامب: إيران ارتكبت خطأ جسيمًا بإسقاط الطائرة الأمريكيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-20
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر": إن "إيران ارتكبت خطأ جسيمًا"، وذلك في أول تعليق له على إسقاط إيران للطائرة الأمريكية، وفقًا لـ"آر تي" الروسية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزكان جنوب إيران.
وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، موضحة أن "الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قام باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز "غلوبال هوك" بعد أن اخترقت أجواء إيران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان".
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
05:33 PM
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر": إن "إيران ارتكبت خطأ جسيمًا"، وذلك في أول تعليق له على إسقاط إيران للطائرة الأمريكية، وفقًا لـ"آر تي" الروسية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزكان جنوب إيران.
وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، موضحة أن "الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قام باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز "غلوبال هوك" بعد أن اخترقت أجواء إيران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان".
، ترامب: إيران ارتكبت خطأ جسيمًا بإسقاط الطائرة الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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