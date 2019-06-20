، غرق شابين بمستنقع "أبو حشيشة" بوادي تية في عسير ،

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لقي شابان حتفهما غرقًا في مكان لتجمع المياه بوادي تية غرب محايل بمنطقة عسير.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن الشابين اللذين يبلغ أحدهما 15 عامًا والآخر 17 عامًا، ذهبا إلى مستنقع أبو حشيشة الذي خلفته الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدها الوادي خلال الأيام الماضية.
وأضافت: بعدما تناولا وجبة الإفطار نزلا إلى المستنقع لممارسة السباحة قبل أن يموتا غرقًا.
وباشرت الجهات المعنية موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى محايل العام وأودعتا الثلاجة لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وطالب علي بن أمحمد هادي العبيدي ابن عم المتوفين الجهات المختصة بسرعة ردم المستنقع الذي تسبب في مصرع خمسة أشخاص.
غرق شابين بمستنقع "أبو حشيشة" بوادي تية في عسيرمحمد طيران الخليج 365 2019-06-20
لقي شابان حتفهما غرقًا في مكان لتجمع المياه بوادي تية غرب محايل بمنطقة عسير.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن الشابين اللذين يبلغ أحدهما 15 عامًا والآخر 17 عامًا، ذهبا إلى مستنقع أبو حشيشة الذي خلفته الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدها الوادي خلال الأيام الماضية.
وأضافت: بعدما تناولا وجبة الإفطار نزلا إلى المستنقع لممارسة السباحة قبل أن يموتا غرقًا.
وباشرت الجهات المعنية موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى محايل العام وأودعتا الثلاجة لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وطالب علي بن أمحمد هادي العبيدي ابن عم المتوفين الجهات المختصة بسرعة ردم المستنقع الذي تسبب في مصرع خمسة أشخاص.
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
04:31 PM
الجهات الأمنية باشرت الحادث.. ومطالب بسرعة ردمه
لقي شابان حتفهما غرقًا في مكان لتجمع المياه بوادي تية غرب محايل بمنطقة عسير.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن الشابين اللذين يبلغ أحدهما 15 عامًا والآخر 17 عامًا، ذهبا إلى مستنقع أبو حشيشة الذي خلفته الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدها الوادي خلال الأيام الماضية.
وأضافت: بعدما تناولا وجبة الإفطار نزلا إلى المستنقع لممارسة السباحة قبل أن يموتا غرقًا.
وباشرت الجهات المعنية موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى محايل العام وأودعتا الثلاجة لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وطالب علي بن أمحمد هادي العبيدي ابن عم المتوفين الجهات المختصة بسرعة ردم المستنقع الذي تسبب في مصرع خمسة أشخاص.
، غرق شابين بمستنقع "أبو حشيشة" بوادي تية في عسير ،
المصدر : الخليج 365
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