دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper لصوص محترفون يعتدون على جهاز «ساهر» بجازان ويسرقون محتوياته

كشفت مصادر لـ«عاجل» تفاصيل واقعة التعدِّي على جهاز الرصد الآلي (ساهر) المثبّت على الطريق الرابط بين محافظتي أبوعريش والعارضة بمنطقة جازان مساء أمس الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن الاعتداء على جهاز ساهر أسفر عن سرقة بطاريتين من الجهاز بصورة احترافية قام بها اللصوص دون أن يتركوا أي أثر أو يتسببوا في إتلاف الجهاز، حيث لم يستخدموا أسلوب التكسير أثناء عملية السرقة.

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مقدم بواسطة: أخبار 24



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وأضافت المصادر أن بلاغًا ورد لشرطة محافظة أبوعريش، وأن فرقًا أمنية انتقلت لموقع سرقة محتويات جهاز ساهر الواقع بعد تقاطع طريق سد وادي جازان، وباشرت فرق أخرى من الأدلة الجنائية الواقعة ورفعت البصمات واتّخذت الإجراءات اللازمة، في محاولة للكشف عن هوية اللصوص لتبقى القضية مسجلة حاليًا ضد مجهول.

ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى التي تتعرَّض لها أجهزة الرصد الآلي على الطرقات السريعة بمنطقة جازان، حيث رصدت ملفات التحقيق عدة قضايا تمثّل أغلبها في الاعتداء على جهاز ساهر بطرق متعمدة ومختلفة، وذلك إما بغرض إتلاف محتوياته أو سرقتها.

وأكّدت المصادر أنَّ هذه الحادثة تدخل ضمن الحالات الفردية والسلوكيات الشاذة، التي تقابل بالرفض من جانب المجتمع السعودي؛ لكونها تمثّل «اعتداءً على ممتلكات الدولة والصالح العامّ، بما يستوجب تطبيق أقصى العقوبات الرادعة على مرتكبيها».

ويشكّل نظام «ساهر» أحد وسائل السلامة التي حرصت إدارة مرور منطقة جازان على توفيرها للحدّ من الحوادث التي تشهدها طرقات المنطقة ما بين حين وآخر.