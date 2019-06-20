الأرصاد تحذّر سكان مكة من «طقس الجمعة»: الحرارة تقارب الـ50

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من ارتفاعٍ وصفته بـ«الملموس» في درجات الحرارة غدًا الجمعة بمنطقة مكة المكرمة، وتحديدًا بمحافظة جدة، حيث تقارب درجات الحرارة الـ50 درجة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الهيئة، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ من المتوقع أن تتأثر منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة بارتفاع ملموس في درجات الحرارة، مصحوبًا بنشاطٍ في الرياح السطحية.

وأضاف البيان أنّه من المحتمل أن تصل درجات الحرارة العظمى لما بين 47 و48 درجة، داعيًا لمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر على موقع الهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي.

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وفي وقتٍ سابق، قال الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، إنّ فصل الصيف سيبدأ فلكيًّا غدًا الجمعة، وهو موعد الانقلاب الصيفي.

وغرَّد الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنّ غدًا الجمعة سيشهد أطول نهار وأقصر ليلة في السنة طبقًا للحسابات الفلكية.