الأمم المتحدة: السعودية تتصدر الدول المانحة للخطة الإنسانية باليمن

أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، أنّ السعودية تتصدر الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك في تصريحات للممثل الإقليمي للمفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي خالد خليفة، باليوم العالمي للاجئين الذي يحل في 20 يونيو من كل عام، بحسب مقطع فيديو نشره حساب «التواصل الحكومي» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال خليفة إنّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي المنظمة الأممية المنوطة من المجتمع الدولي برعاية اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية حول العالم.

وبلغ عدد من يقعوا تحت ولاية المفوضية في العالم أكثر من 71 مليون شخص، بحسب «خليفة» الذي أوضّح أنّ 40% منهم موجودون في الشرق الأوسط.

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وأوضّح أنّ المفوضية منوطة بحمايتهم وتقديم المساعدات الإنسانية في الحالات المحتاجة، لافتًا إلى أنّ الأمم المتحدة تحرص على تقديم المساعدات نقدية، وأنّ جزءًا كبيرًا من التمويل الذي تعمل به داخل اليمن مقدَّمٌ من السعودية.

وأشار «خليفة» إلى أنّ السعودية هي أكبر مانح للاستجابة الإنسانية في اليمن، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، موضّحًا أنّ هناك تعاونًا وثيقًا جدًا بين المفوضية السامية للأمم المتحدة وحكومة المملكة، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتابع: «الرسالة الرئيسة أنّه لا يوجد شخص يصبح لاجئًا برغبته المطلقة.. اللاجئ مضطرٌ أن يصبح لاجئًا، لا يوجد شخص يترك بيته وأسرته ودولته إلا إذا اضطر لذلك اضطرارًا».