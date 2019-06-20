«الأرصاد» تحذِّر من أمطار رعدية بنجران ورياح ترابية في عسير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهين متقدمين عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة بمنطقتي نجران وعسير.

ونبَّهت «الأرصاد»، في بيانٍ، إلى تعرُّض بدر الجنوب وحبونا وشرورة ونجران لأمطار رعدية ورياح سطحية نشطة تحمل أتربة مثارة، مع تدني مستوى الرؤية؛ وذلك حتى التاسعة من مساء اليوم.

وتشهد منطقة عسير (بيشة وتثليث) رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية حتى السابعة مساءً، بحسب بيانٍ ثانٍ للهيئة.

وسبق أن أصدرت «الأرصاد» تقريرًا بشأن حالة طقس اليوم الخميس، تحدثت فيه عن استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة ووسطها وشرقها.

وأشارت الهيئة إلى أن منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تتأثران باستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية، وكذلك طول الساحل الغربي للبحر الأحمر.

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وتوقعت «الأرصاد» تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة حتى الأجزاء الجنوبية من الطائف.

وفي وقتٍ سابق، قال الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، إن فصل الصيف سيبدأ فلكيًّا غدًا الجمعة، وهو موعد الانقلاب الصيفي.

وغرَّد الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأن غدًا الجمعة سيشهد أطول نهار وأقصر ليلة في السنة طبقًا للحسابات الفلكية.