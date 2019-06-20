التأمينات الاجتماعية توضّح شروط استحقاق «معاش التقاعد»

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، شروط استحقاق صرف معاش التقاعد.
وقالت المؤسسة في بيانٍ مقتضب اطلعت عليه «عاجل»: «يستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، وتوقف عن مزاولة العمل، وبلغ سن الستين أو تجاوزها».
وكانت «التأمينات الاجتماعية» قد أوضحت -أمس الأربعاء- أنّه يحق للأرملة في الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، كما أنّه يحق لها أيضًا الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي.
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