بالصور.. مصرع 3 أشخاص في حريق منزل بمكة المكرمة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، إثر حريق اندلع اليوم الخميس في منزلٍ بمنطقة مكة المكرمة. وذكر بيانٌ صادرٌ عن المديرية العامة للدفاع المدني اطلعت عليه «عاجل»: «أخمد مدني العاصمة المقدسة حريقًا اندلع في منزل مكون من ثلاثة أدوار تم إخراج خمس حالات منه: ثلاث حالات وفاة نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، وحالتين تم نقلهما إلى المستشفى».

ولم يشر البيان إلى مزيدٍ من التفاصيل عن هويات الضحايا وأعمارهم أو سبب اندلاع الحريق، لكن «الدفاع المدني» نشرت صورًا للحادثة.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد حذّرت من حوادث الحرائق المنزلية التي تشهدها المملكة، وخاصةً في فصل الصيف؛ لما تُسبِّبه من آثار اقتصادية وصحية واجتماعية ونفسية كبيرة على الأفراد والمجتمع والدولة.

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وكشفت أن نسبة حوادث حرائق المنازل تمثل 43% من حوادث الحريق، وأن أغلب هذه الحوادث تحدث بعد منتصف الليل (أثناء النوم)، مؤكدةً أن معظم ضحايا حوادث المنازل من الأطفال الذين يشكلون ما نسبته 81% من الوفيات والإصابات، وأن 90% من الحالات تكون بسبب الاختناق.

ويمكن تلافي الخسائر البشرية والمادية وتداعياتها، بحسب «الدفاع المدني»، برفع مستوى الوعي والسلوك الوقائي، وباتخاذ الإجراءات الوقائية بما في ذلك تركيب أجهزة الإنذار وكواشف الدخان التي أثبتت فاعليتها في تحسُّس وكشف الحرائق في بدايتها، بما يُمكِّن السكان من التعامل معها قبل استفحالها وتزايد احتمالات خطرها.

وشددت المديرية على أهمية وجود كاشف الدخان بالمنازل؛ لتنبيه السكان للإسراع بالإخلاء قبل اشتداد الحريق واستفحال خطره، إضافةً إلى أهمية حصولهم على دورات تدريبية عامة ومتخصصة على عمليات الإخلاء في أسرع وقت، وهو ما يسهم في حد مخاطر الحرائق وتقليل الخسائر البشرية والمادية.