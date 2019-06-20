المالكي: إطلاق صاروخ حوثي من حرم جامعة صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الخميس، أن الميليشيات الانقلابية أطلقت صاروخًا باليستيًا من حرم جامعة صنعاء وسقط داخل الأراضي اليمنية.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية تنتهك القانون الدولي عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من مواقع مدنية، وفقًا لـ«العربية».

وأكد المالكي أن الميليشيات الانقلابية تنتهك القانون الدولي عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من مواقع مدنية.

وكان المالكي كشف في بيان له صباح اليوم، أنه عند الساعة «22:23» مساء أمس الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ (حوثي) بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو تلفيات، وأوضح أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز)، على حد زعمها.

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وأوضح المالكي، أن إعلان الحوثيين يمثل اعترافًا صريحًا ومسؤولية كاملة عن استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، التي تحاط بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

كما يثبت (بحسب متحدث التحالف) حصول هذه الميليشيا الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني في دعم ممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

وأشار المالكي إلى أن «الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ ميناء الحديدة منفذًا لتهريب الأسلحة النوعية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي»، وأن «قيادة القوات المشتركة للتحالف، وإزاء هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية».

وأكد أن هذه الإجراءات هدفها «ردع هذه الميليشيا الإرهابية، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مثل هذه الأعمال الإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».