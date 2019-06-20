بالصور.. طيران الأمن ينقذ مسنًّا إماراتيًّا تعرَّض لأزمة قلبية بصحراء الرياض

نفذت إحدى طائرات قاعدة طيران الأمن بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، مهمة إجلاء طبي لمواطن إماراتي؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي.
وأفاد طيران الأمن، في بيانٍ له، بأن مركز القيادة والسيطرة، تلقى بلاغًا بتعرض مواطن إماراتي (مسن) لأزمة قلبية أدت إلى تدهور حالته الصحية، وبعد تحديد موقعه اتضح وجوده في منطقة صحراوية نائية.
وأضاف البيان أنه تم على الفور مباشرة الحالة وإجلاؤها جوًّا من قبل طيران الأمن ومعه طاقم طبي متخصص مرافق للرحلة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض لتلقي العلاج اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. طيران الأمن ينقذ مسنًّا إماراتيًّا تعرَّض لأزمة قلبية بصحراء الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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