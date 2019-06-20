وفد إماراتي يطّلع على الخدمات الطبية والإسعافية للهلال الأحمر السعودي

زار وفدٌ إماراتي، مكون من عدة جهات مَعنية بتقديم الخدمات الصحية والإسعافية والإنقاذ, مقر هيئة الهلال الأحمر السعودي؛ للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الهيئة، اليوم الخميس، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ الوفد الإماراتي استمع إلى آلية العمل وبرامج غرف العمليات في التعامل مع الحالات الإسعافية.

وكان في استقبال الوفد، مدير عام الخدمات الطبية والإسعافية بالهيئة الدكتور سطام العنزي، حيث قدم شرحًا مفصلاً عن آلية عمل الهيئة فيما يخص الخدمات الطبية، والأنظمة المعمول بها في غرف عمليات الهلال الأحمر، وكذلك عن آلية عمل مباشرة الحالات الإسعافية واستقبال البلاغات عبر تطبيق «إسعفني»، كما تم عرض استعدادات الهيئة لموسم الحج لهذا العام.