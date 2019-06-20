السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تستعرض الدليل الإرشادي وأسس القبول الجامعي



عرعر 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

استعرضت وكالة جامعة الحدد الشمالية للشؤون الأكاديمية بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل برئاسة مدير الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم الزهراني الدليل الإرشادي لآلية وأسس القبول الجامعي لعام 1440 / 1441هـ , بحضور عدد من الوكلاء وممثلي بعض قطاعات الجامعة المعنية، وفريق التقنية والدعم الفني بعمادة القبول والتسجيل.

وقدم عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور شرف السفياني عرضاً مرئياً عن محتويات الدليل الإرشادي وآلية القبول الجامعي وأسسه، والشروط الواجب توفرها في المتقدمين للتسجيل على بوابة القبول الإلكترونية المتاحة على موقع العمادة على الشبكة العنكبوتية، مشيراً إلى أن عملية تسجيل الطالب لبياناته أصبحت أكثر مرونة وتفاعلية بحيث لا يحتاج الطالب سوى إدخال رقم الهوية الوطنية، وبريد إلكتروني، ورقم جوال مفعل، مفيدًا أن بيانات الطلبة الذين استكملوا المرحلة الثانوية خلال السنوات الخمس الماضية سيتم استدعاء بياناتهم من برنامج (نور) التابع لوزارة التعليم، بما يضمن عملية التحقق من المعلومات وسلاسة التسجيل للطالب.

وأوضح أن برنامج القبول الإلكتروني المحوسب على موقع العمادة سيتيح خيارات القبول على التخصصات الجامعية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس ضمن الحدود الدنيا للدرجات الموزونة بحيث لن يتم إتاحة أي تخصص ضمن قائمة الاختيارات للطالب الحاصل على درجة أقل من الحد الأدنى للتنافس، مبيناً أن مسؤولية تعبئة البيانات تعود على الطالب.

// انتهى //

16:54ت م

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