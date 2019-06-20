السعودية اليوم / وزير الخارجية التونسي يلتقي مسؤولة أوروبية



تونس 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

التقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم، الأمينة العامة المساعدة بمجلس أوروبا قابرييلا دراغوني التي تزور تونس حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الجانبين وسبل دعمها وتطويرها.

// انتهى //

16:52ت م

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