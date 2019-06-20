السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف عناصر دعم للجماعات الإرهابية ومهربين ومهاجرين



الجزائر 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

أوقف الجيش الجزائري 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسيدي بالعباس غربي البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحدات أخرى من الجيش بتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار أوقفت 5 مهربين وضبطت ما كان لديهم من مواد معدة للتهريب، كما أوقف الجيش بعنابة وسكيكدة 21 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

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16:51ت م

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