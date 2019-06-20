السعودية اليوم / محافظ التدريب التقني والمهني يعتمد 7 أندية بمناطق المملكة



أبهـا 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

اعتمد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد, إقامة 7 أندية تقنية ومهنية خلال صيف هذا العام 1440 في عدد من مناطق المملكة, بهدف ملء أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني, أن الأندية الموسمية تقام في الوحدات التدريبية بمناطق المملكة, حيث وافق معالي المحافظ على إقامتها لملء أوقات فراغ الشباب بما يتوافق مع خطط ورؤية المملكة 2030 ويعود عليهم بالفائدة، ويسهم في إبراز دور المؤسسة وتحقيق رسالتها وأهدافها ومسؤوليتها المجتمعية وتعزيز الأمن الفكري, إلى جانب ترسيخ الانتماء الوطني لدى الشباب وتعزيز حب العمل المهني لدى الشباب من خلال ممارسة المهن المختلفة.

وبين الدكتور الزهراني, أن الأندية التي ستنطلق بعنوان "برنامج هواية ومهارة الصيفي" تقام في كلٍ من المدينة المنورة وعنيزة والطائف والباحة وعسير وجازان وعرعر, ابتداءً من الأسبوع المقبل لمدة 4 أسابيع, يتخللها دورات تقنية ومهنية في العديد من التخصصات ومنها: مبادي شبكات الحاسب الآلي وتطبيقات الجوال وفي قسم اللغة الإنجليزية وفي قسم التقنية الإلكترونية وفي صيانة الجوال وصيانة الأجهزة المنزلية وفي قسم تقنية السيارات والمركبات وفي قسم التقنية الكهربائية ومبادئ الكهرباء وفي قسم التقنية المدنية والمعمارية وغيرها من التخصصات التقنية والمهنية التي تقدمها المؤسسة في الكليات والمعاهد كافة, إضافة إلى إقامة وتنظيم برامج توعوية وثقافية ودورات رياضية, لافتاً النظر إلى أن المتدرب سيحصل على شهادات معتمدة لكل دورة.

// انتهى //

16:51ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.