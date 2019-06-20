السعودية اليوم / حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة



رأس الخيمة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير الدخيل ، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة العربية

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة وتعزيزها في إمارة رأس الخيمة.

حضر الاستقبال كلٌّ من الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير ، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعضو المجلس الوطني الاتحادي عبد العزيز الزعابي.

// انتهى //

16:45ت م

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رأس الخيمة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير الدخيل ، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة وتعزيزها في إمارة رأس الخيمة.حضر الاستقبال كلٌّ من الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير ، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعضو المجلس الوطني الاتحادي عبد العزيز الزعابي.// انتهى //16:45ت م0143

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