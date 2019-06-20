السعودية اليوم / أمانة عسير تنهي تبتير مليون متر مربع من الأراضي الحكومية



أبهـا 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

قامت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية مربة الفرعية مؤخراً, بتبتير نحو مليون متر مربع من الأراضي الحكومية.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه قد تم الانتهاء من تبتير المخطط الحكومي ووضع الحدود وإعداد التقارير المساحية للموقع, لافتاً أن هذه الخطوة جاءت من الأمانة حرصاً منها للمحافظة على الأراضي الحكومية و حمايتها من أي تعديات أو الحداثات.

وأشار الحميدي إلى أن أمانة عسير أنهت مؤخراً عددا من مشروعات السفلتة والتوسع في مجال التشجير و جاري العمل على دعم مربه بعدد من المشاريع التنموية التي تم الانتهاء من دراستها.

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16:40ت م

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