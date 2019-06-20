

نجران 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

كرم محافظ يدمه بمنطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي، في مكتبة اليوم, أفراد المجاهدين والدوريات الأمنية بمركز" الوجيد" التابع للمحافظة نظير جهودهم في القبض على مهربين مجهولين من بينهم نساء وتسليمهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشاد المحافظ بالإنجازات الأمنية التي حققتها الدوريات الأمنية بالمراكز التابعة للمحافظة وأسهمت في تعزيز أمن وسلامة المواطنين والمقيمين بالمنطقة, مؤكداً أن الحملات الأمنية المتواصلة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقه نجران، وسمو نائبه الرامية إلى تعزيز الأمن وتوفير الحماية والمساعدة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة وللقضاء على الظواهر السلبية وما من شأنه التأثير على سلامة أفراد المجتمع.

// انتهى //

16:39ت م

0139





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ يدمه يكرم الدوريات الأمنية في مركز "الوجيد" بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.