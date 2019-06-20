السعودية اليوم / اختتام اللقاء التدريبي لمنسوبي الأجهزة الأعضاء بالمنظمة العربية للرقابة



جدة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

اختُتمت اليوم في فرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة أعمال اللقاء التدريبي، بمشاركة 29 مراجعاً من منسوبي الأجهزة الأعضاء بالمنظمة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في كل من الكويت والبحرين وعمان والأردن ومصر وتونس وموريتانيا والسودان والمغرب واليمن والعراق.

ودارت مناقشاته حول المراجعة الداخلية والتدقيق؛ بهدف تنمية مهارات المشاركين في هذين المجالين، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الرقابي بين منسوبي الأجهزة الأعضاء بالمنظمة العربية.

وفي نهاية أعمال اللقاء تسلم المشاركون شهادات الحضور، وعبّروا عن شكرهم وتقديرهم للديوان على استضافته، مُنوِّهين بالقيمة العلمية التي حملتها مناقشات اللقاء من فائدة وتبادل للرأي وخبرات في تطوير إنتاجيتهم والأعمال الموكلة إليهم.

// انتهى //

16:38ت م

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