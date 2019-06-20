السعودية اليوم / وزير الداخلية الأردني يلتقي المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين



عمان 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس عمان 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس التقى وزير الداخلية الأردني سلامة حماد اليوم، المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي يزور الأردن حالياً. وجرى خلال اللقاء، بحث السبل اللازمة لمساعدة الأردن على تحمل اعباء موجات اللجوء الموجودة على اراضيه، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. // انتهى // 16:22ت م 0131





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