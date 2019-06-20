السعودية اليوم / بلدية الوجه تكثف جولاتها الرقابية ضمن برنامج غذاؤكم أمانة



الوجه 17 شوال 1440هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة الوجه خلال الأيام الماضية جولات تفتيشية ورقابية مكثفة شملت الوقوف على 116محلاً تجارياً، ضمن برنامج "غذاؤكم أمانة" للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.

وأسفرت الزيارات عن فرض غرامات بحق 6 محلات تجارية مخالفة وغير ملتزمة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، ومصادرة 33 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد مدير العلاقات العامة والأعلام ببلدية محافظة الوجه عبدالله بن محمد العرادي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية لمراقبة المواد الغذائية وضمان وصولها للمستهلكين بشكل مناسب يتلاءم ، حاثًا المواطنين والمقيمين على ضرورة التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات البلدية التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات من خلال الاتصال بالرقم الموحد " 940 " على مدار اليوم.

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16:15ت م

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