السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تعلن أسماء المقبولين في برنامج دكتوراه التاريخ والبرامج المدفوعة الرسوم



أبهـا 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا أسماء المقبولين والمقبولات في برنامج الدكتوراه تخصص " التاريخ "، وبرامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1441هـ.

وأوضحت الجامعة أنه يتعين على الطلاب المقبولين مراجعة عمادة الدراسات العليا بالمدينة الجامعية بالقريقر مبنى (د) الدور الرابع، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر ابتداءً من يوم الثلاثاء 22 / 10 / 1440 هـ إلى نهاية دوام يوم الخميس 24 / 10 / 1440 هـ لاستكمال إجراءات القبول, أما الطالبات المقبولات فعليهن مراجعة وكالة عمادة الدراسات العليا بالمركز الجامعي لدراسة الطالبات بلعصان " صالة القبول " من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر خلال التاريخ الموضح أعلاه مع إحضار الأصل لجميع الوثائق.

16:14ت م

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