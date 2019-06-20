السعودية اليوم / وفد إماراتي يزور هيئة الهلال الأحمر السعودي



الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

زار وفد إماراتي مكون من عدة جهات تعنى بتقديم الخدمات الصحية والإسعافية والإنقاذ، هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك للاطلاع على الخدمات الطبية والإسعافية التي تقدمها المملكة العربية

وقدم مدير عام الخدمات الطبية والإسعافية بالهيئة الدكتور سطام العنزي للوفد شرحاً عن آلية عمل الهيئة فيما يخص تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، متناولاً الأنظمة المعمول بها في غرف عمليات الهلال الأحمر والآلية المعمول بها في مباشرة الحالات الإسعافية، متطرقاً إلى آلية استقبال البلاغات عبر تطبيق اسعفني.

واطلع الوفد على استعدادات لموسم الحج لهذا العام، مقدماً شكره وتقديره لمسؤولي الهلال الأحمر على حفاوة الاستقبال والمعلومات التي تم تزويدهم بها عن الخدمات الطبية والإسعافية التي تقدمها الهيئة.

// انتهى //

16:07ت م

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الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسزار وفد إماراتي مكون من عدة جهات تعنى بتقديم الخدمات الصحية والإسعافية والإنقاذ، هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك للاطلاع على الخدمات الطبية والإسعافية التي تقدمها المملكة العربية السعودية وقدم مدير عام الخدمات الطبية والإسعافية بالهيئة الدكتور سطام العنزي للوفد شرحاً عن آلية عمل الهيئة فيما يخص تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، متناولاً الأنظمة المعمول بها في غرف عمليات الهلال الأحمر والآلية المعمول بها في مباشرة الحالات الإسعافية، متطرقاً إلى آلية استقبال البلاغات عبر تطبيق اسعفني.واطلع الوفد على استعدادات لموسم الحج لهذا العام، مقدماً شكره وتقديره لمسؤولي الهلال الأحمر على حفاوة الاستقبال والمعلومات التي تم تزويدهم بها عن الخدمات الطبية والإسعافية التي تقدمها الهيئة.// انتهى //16:07ت م0125

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