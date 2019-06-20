السعودية اليوم / نائب رئيس جمعية الكشافة يلتقي متدربي دراسة مفوضي تنمية القيادات



الأفلاج 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

التقى نائب رئيس جمعية الكشافة العربية

وأكد الفهد خلال لقاء مفتوح مع المدربين والمتدربين، بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، حرص الجمعية على تطبيق سياسة تنمية القيادات العالمية والمحلية من أجل تحسين فاعلية والتزام ودافعية القادة للعمل الكشفي بمختلف محاوره وأبعاده، مما يؤدي إلى توفير برامج أفضل للمنتسبين للحركة الكشفية بشكل أكثر كفاءة.

وأوضح أن رسالة الحركة الكشفية تهتم بتأهيل القيادات لتستطيع القيام بوظيفتها في إطار رؤية متكاملة، مبينًا أن سياسة الجمعية والمنظمة الكشفية العالمية متطابقة في استراتيجية الجهتين لتحقيق هدف الكشفية إسهاماً في تربية الشباب ليؤدوا دوراً بناءً في المجتمع.

وقدم نائب رئيس الجمعية في ختام اللقاء، الشكر لمكتب رواد كشافة الأفلاج لاستضافته الدراسة وحسن التنظيم, وللقطاعات الكشفية والقيادات المشاركة بالدراسة على تعاونهم والعمل على إنجاحها، والسعي للتأهيل المتقدم، والإسهام في تنفيذ سياسة تنمية القيادات بالجمعية من خلال الحضور والمشاركة والتفاعل في مثل هذه الدراسات.

وأفاد الأمين العام للجمعية الدكتور صالج بن رجاء الحربي في كلمة له باللقاء أن الهدف الاستراتيجي من الدراسة أن ينفذ المتدربون سياسة تنمية القيادات في قطاعاتهم ويفعلونها بالأسلوب الأمثل من خلال ما تلقوه من محتوى علمي ومهاري علي أيدي خبراء أكفاء مجال تنمية القيادات الكشفية.

// انتهى //

15:29ت م

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الأفلاج 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسالتقى نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أمس، بالمشاركين في دراسة مفوض تنمية القيادات، التي تقيمها الجمعية حالياً ويستضيفها مكتب رواد كشافة محافظة الافلاج بمقر بيت الطالب، بمشاركة (40) دارسا من مختلف قطاعات الجمعية.وأكد الفهد خلال لقاء مفتوح مع المدربين والمتدربين، بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، حرص الجمعية على تطبيق سياسة تنمية القيادات العالمية والمحلية من أجل تحسين فاعلية والتزام ودافعية القادة للعمل الكشفي بمختلف محاوره وأبعاده، مما يؤدي إلى توفير برامج أفضل للمنتسبين للحركة الكشفية بشكل أكثر كفاءة.وأوضح أن رسالة الحركة الكشفية تهتم بتأهيل القيادات لتستطيع القيام بوظيفتها في إطار رؤية متكاملة، مبينًا أن سياسة الجمعية والمنظمة الكشفية العالمية متطابقة في استراتيجية الجهتين لتحقيق هدف الكشفية إسهاماً في تربية الشباب ليؤدوا دوراً بناءً في المجتمع.وقدم نائب رئيس الجمعية في ختام اللقاء، الشكر لمكتب رواد كشافة الأفلاج لاستضافته الدراسة وحسن التنظيم, وللقطاعات الكشفية والقيادات المشاركة بالدراسة على تعاونهم والعمل على إنجاحها، والسعي للتأهيل المتقدم، والإسهام في تنفيذ سياسة تنمية القيادات بالجمعية من خلال الحضور والمشاركة والتفاعل في مثل هذه الدراسات.وأفاد الأمين العام للجمعية الدكتور صالج بن رجاء الحربي في كلمة له باللقاء أن الهدف الاستراتيجي من الدراسة أن ينفذ المتدربون سياسة تنمية القيادات في قطاعاتهم ويفعلونها بالأسلوب الأمثل من خلال ما تلقوه من محتوى علمي ومهاري علي أيدي خبراء أكفاء مجال تنمية القيادات الكشفية.// انتهى //15:29ت م0120

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