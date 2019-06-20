المملكة تختتم مشاركتها في معرض باريس الدولي للطيران والفضاء

2019-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

اختتم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، والوفد المرافق زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، عقب حضور فعاليات معرض باريس الدولي للطيران والفضاء في نسخته الـ 53.

وكان المنصوري قد التقى خلال زيارته للعاصمة الفرنسية بمعالي وزيرة النقل الفرنسية إليزابيث بورن، ورؤساء كبرى الشركات المرتبطة بمجالات الطيران المدني، بحث خلالها الأنشطة المتخصصة بقطاع الطيران كالبناء والتشييد وأنظمة التقنية وتشغيل المطارات وخدمات الطيران ونظام الملاحة وغيرها، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الممكنة في قطاع الطيران المدني التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030، ومستجدّات البيئة الاستثمارية ومجالات الاستثمار في القطاع.

كما التقى على هامش معرض باريس للطيران، معالي وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين المهندس كمال بن أحمد، حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على استمرار التعاون في مجالات ‎الطيران المدني وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين المملكتين الشقيقتين.

الجدير بالذكر أن معرض باريس للطيران يعد أحد أهم المعارض التجارية العالمية في صناعة الطيران والفضاء، وأهم المعارض العالمية المتخصصة في صناعة الطيران.

ويعمل معرض باريس للطيران على عرض الطائرات المدنية والعسكرية للعملاء المرتقبين، ويتم خلاله إبرام عقود للبيع من خلال إتاحته فرصاً للالتقاء بين كبريات الشركات العالمية والجهات العسكرية.

وكان معرض باريس للطيران قد جرى تنظيمه للمرة الأولى في عام 1908 كجناح متخصص في الطائرات ضمن معرض باريس للسيارات، ثم أصبح يقام كحدث منفصل وقائم بذاته ابتداءً من عام 1909.